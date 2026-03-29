بعد الزيادات الجديدة.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر | بالأسعار

يبحث العديد من الراغبين في فرصة شراء سيارة جديدة، عن أرخص الأسعار المقدمة في السوق المصري، حيث يشكل عامل السعر أهمية كبيرة في المعادلة الشرائية، وسط التنوع المطروح في الموديلات والإصدارات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع مجموعة من أرخص السيارات المقدمة في مصر، بين موديلات 2026.

جاك S2

تعتمد السيارة جاك S2 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر يبلغ 759,900 جنيه.

شيري أريزو 5

دعمت شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT، أو يدوي مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 690,000 جنيه و 775,000 جنيه.

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وتقدم بسعر 674,900 جنيه وصولًا إلى 724,900 جنيه.

بروتون ساجا

زودت شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر يبلغ 599,900 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

زودت السيارة هيونداي أكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيارات، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 إلى 895,000 جنيه.