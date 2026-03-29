الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصده إطلاق صواريخ من إيران باتجاه جنوب إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

فيما قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار دوت مجددًا في صحراء النقب، بئر السبع، ديمونا، ومستوطنات غلاف غزة، وذلك للمرة الثالثة خلال 4 ساعات، نتيجة رشقات صاروخية أطلقتها إيران من أراضيها نحو الأراضي المحتلة.

وأشارت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الرشقات الصاروخية السابقة استهدفت مناطق النقب أيضًا، بينما أقرّ الإسعاف الإسرائيلي بارتفاع عدد الإصابات إلى 11 شخصًا، نتيجة سقوط صاروخ بالقرب من مصنع في بئر السبع أو داخل حرم المصنع نفسه.

أوضحت أنه على الصعيد السياسي، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول إقناع الرأي العام الإسرائيلي بجدوى هذه الحرب، وذلك بعد كشف الأعداد الفعلية للإصابات والجنود القتلى والأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات جراء الرشقات الصاروخية الإيرانية واللبنانية.

ولفتت إلى أن نتنياهو أدلى بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية أمنية، بحضور وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، وعدد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي.