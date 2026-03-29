حملات مكثفة لمتابعة تطبيق غلق المحال التجارية والمقاهي بكفر الشيخ| صور

واصل رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية تكثيف الحملات؛ لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء.

جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على تطبيق قرار رئيس الوزراء وعدم التهاون مع المخالفين.

وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، بالتوازي مع المتابعة اللحظية من مركز السيطرة، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق غير الملتزمين.

كما شدد على الالتزام بإطفاء الإنارة غير الضرورية بالمباني الحكومية والمحال التجارية، وتخفيض الإضاءة بالواجهات والطرق الرئيسية، في إطار خطة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.