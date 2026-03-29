مصدر أمني إسرائيلي: العملية العسكرية في لبنان قد تستمر لسنوات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي بأن العملية العسكرية في لبنان قد تستمر لسنوات.





وأوضح المصدر الأمني للصحيفة قائلا: "ندرك أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع تجريد حزب الله من سلاحه، لذا فإن بقاء الجيش الإسرائيلي في عمق المنطقة سيستمر لعدة أشهر على الأقل، وربما لسنوات".





وحسب "يديعوت أحرونوت"، أكدت المنظومة الأمنية في إسرائيل أنه "حتى في حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، فإن الجيش لن يغادر المنطقة".





وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل في الميدان تحت نيران مدفعية كثيفة، ورشقات صاروخية، وصواريخ مضادة للدروع، حيث يتلقى الجنود بلاغات عبر اللاسلكي عن إطلاق قذائف هاون.