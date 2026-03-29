إعلام إيراني يعلن مقتل القائد بالأمن الداخلي مجيد زكريائي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل القائد بالأمن الداخلي مجيد زكريائي.

ومن جهتها، حذرت السفارة الأمريكية في بغداد، من استهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك.

وذكرت، في بيان، أن إيران والفصائل الموالية لها قد تعتزم استهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة، وقد وجّهت إيران، على وجه التحديد، تهديدات إلى الجامعات الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الجماعات المسلحة الموالية لإيران شنت هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين، وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق، مناشدا المواطنين الأمريكيين بمغادرة العراق فورا.

وأكدت أنه لا تزال بعثة الولايات المتحدة في العراق مفتوحة رغم إصدار أمر بالمغادرة؛ وذلك لمساعدة المواطنين الأمريكيين داخل العراق.

ودعت إلى عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل؛ بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية.