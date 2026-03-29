تفعيل الدفاعات الجوية في زهدان .. استنفار إيراني في ظل تصاعد التوتر

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل منظومة الدفاع الجوي في مدينة زهدان جنوب شرق البلاد، في خطوة تعكس حالة من الاستنفار الأمني والعسكري، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت التقارير أن تشغيل الدفاعات الجوية جاء كإجراء احترازي لمواجهة أي تهديدات محتملة، دون الكشف عن طبيعة هذه التهديدات أو ما إذا كانت هناك هجمات فعلية قد وقعت في محيط المدينة.

وتقع زهدان في موقع استراتيجي قرب الحدود مع باكستان وأفغانستان، ما يجعلها نقطة حساسة أمنيًا، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصعيد عسكري وإعلامي بين إيران وعدد من الأطراف، حيث تتزايد وتيرة التحركات الدفاعية والهجومية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة وتبادل التهديدات.

ويرى محللون أن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي قد يكون جزءًا من إجراءات احترازية أوسع تتخذها طهران لحماية أجوائها ومنشآتها الحيوية، خاصة مع تزايد المخاوف من ضربات مفاجئة أو هجمات جوية محتملة.

حتى الآن، لم تصدر بيانات رسمية تفصيلية توضح أسباب تفعيل المنظومة في زهدان، ما يترك المجال مفتوحًا أمام التكهنات بشأن طبيعة التطورات الميدانية، في وقت تترقب فيه المنطقة أي تصعيد جديد قد يؤثر على استقرارها.



