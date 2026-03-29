بطل حكاية نرجس يروى مأساة 22 عاما بلا هوية

واحد من الناس
واحد من الناس
عادل نصار

استضاف برنامج “واحد من الناس” الذى يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، على قناة الحياة، إسلام، البطل الحقيقى لقصة مسلسل “حكاية نرجس”، والتى لامست قلوب المشاهدين، حيث كشف تفاصيل صادمة عن حياته ومعاناته التى امتدت لسنوات طويلة دون هوية أو أسرة.

صدمة عرض القصة على الشاشة

قال إسلام، إنه لم يتوقع أن تتحول قصته إلى عمل درامى، موضحًا أنه تابع المسلسل حتى نهايته ليرى كيف سيتم تقديم حكايته، مشيرًا إلى أن العمل نقل جزءًا من معاناته، لكنه لم يتطرق بشكل كافٍ إلى مستقبله وما آلت إليه حياته بعد تلك الأحداث.

بداية المأساة والخطف

روى إسلام تفاصيل طفولته، مؤكدًا أنه تعرض للخطف فى سن صغيرة، حيث تم فصله عن أسرته، وأُبلغ حينها بأنه لا يمتلك أهلًا، ليبدأ رحلة طويلة من المعاناة والبحث عن هويته الحقيقية.

وأضاف أنه انتقل للعيش مع سيدة تُدعى “عزيزة”، والتى منحته هوية مزيفة، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى أسرة أخرى، حيث عاش لسنوات طويلة فى ظروف صعبة وسوء معاملة، مشيرًا إلى أنه قضى نحو 11 عامًا فى هذه المرحلة.

وأوضح إسلام، أن حياته انقلبت رأسًا على عقب بعد 22 عامًا، حين اكتشف أن الشخص الذى كان يعتقد أنه والده ليس كذلك، بعد إجراء تحليل DNA، ليجد نفسه بلا هوية رسمية أو سند قانونى، وهو ما تسبب فى تشرده مع أبنائه.

وأشار إلى أنه أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تحت اسم “إسلام الضائع” فى محاولة للوصول إلى أسرته الحقيقية، مؤكدًا أنه أجرى عشرات تحاليل DNA دون التوصل إلى نتيجة حاسمة حتى الآن.

واتهم إسلام السيدة “عزيزة” بخطفه من أحد المستشفيات، مؤكدًا أنها حاولت طمس الحقيقة، رغم أنها كانت تظهر له الحب، واصفًا ذلك بأنه “سم فى العسل”، مشيرًا إلى أن نهايتها كانت مأساوية بعد إقدامها على الانتحار.

شهادة صحفية تكشف خبايا القضية

من جانبها، أكدت الصحفية هبة وهدان، التى فجرت القضية، أن الواقعة تعود إلى عام 2015 أثناء إعدادها تحقيقًا صحفيًا عن خطف الأطفال، مشيرة إلى أن المستشفى أكدت واقعة الخطف، وأن المسلسل نقل روح القصة بشكل درامي، بينما لا تزال رحلة البحث عن أسرة إسلام مستمرة.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

آبل

تطبيقان جديدان من آبل يقلبان تجربة الآيفون في 2026

نيسان كيكس e-Power

نيسان تطرح كيكس e-Power موديل 2026.. وهذا سعرها عالميًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| بنتلي تطلق سيارة مطعمة بالماس.. وطرح لاندروفر فريلاندر الجديدة

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد