وفاة والدة وزير الصناعة خالد هاشم.. والجنازة غدا

توفيت والدة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، سهير محمد حسن شاور، اليوم الأحد 29 مارس 2026؛ بعد حياة حافلة بالعطاء، تاركة وراءها سيرة طيبة بين أسرتها وكل من عرفها.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيدة، ظهر غدٍ الإثنين، من مسجد الحمد، على أن يتم تشييع الجثمان بحضور الأسرة وعدد من الأقارب والمعارف؛ لتوديعها إلى مثواها الأخير.

وسادت حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والمقربين عقب إعلان نبأ الوفاة، حيث تلقت الأسرة العديد من رسائل التعزية والمواساة في هذا المصاب الأليم.

ودعت أسرة الفقيدة، لها، أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهمهم ذويها الصبر والسلوان، ويجعل مأوها الجنة.