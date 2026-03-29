ختام تعاملات الأحد .. اللون الأحمر يسيطر علي أسواق المال العربية وسط استمرار الحرب

أسواق المال العربية اليوم الأحد

-ارتفاع مؤشر بورصة مسقط “30” بنسبة 0.77%

-البورصة المصرية تخسر 18 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضا

تراجعت مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي، وقيادة مصر لجهود دبلوماسية للتهدئة.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأحد 29 مارس 2026، والتي شهدت تراجع بورصات السعودية، الأردن ،البحرين،مصر،قطر والكويت وارتفاع العُمانية بينما بورصة الإمارات إجازة رسمية وتستأنف تداولتها غدا الإثنين.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 8028.88 نقطة، مرتفعا بمقدار 61.3 نقطة، أي نسبة 0.77 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7967.60 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 65 مليونا و135 ألفا و217 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 2.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 67 مليونا و14 ألفا و5 ريالات.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.244 %عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 37.56 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، منخفضًا بمقدار 13.93 نقطة، ليصل إلى مستوى 11076.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 199 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 107 شركات.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" مرتفعًا بمقدار 32.65 نقطة، ووصل إلى مستوى 22751.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.5 مليون سهم.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.243 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 46404 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 56414 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 21095 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 5255 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 12608 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 17587 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4887 نقطة.



بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 99.65 نقطة، أي بنسبة 0.98 %، ليصل إلى مستوى 10060.68 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 106 ملايين و97 ألفا و526 سهما، بقيمة 264 مليونا و649 ألفا و348.624 ريال، عبر تنفيذ 20401 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، فيما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و387 مليونا و707 آلاف و610.788 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و611 مليونا و993 ألفا و95.684 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 70.87 نقطة، بنسبة بلغت 0.84 % ليصل إلى مستوى 8335.09 نقطة، وتم تداول 135.3 مليون سهم عبر تنفيذ 14218 صفقة نقدية بقيمة 41.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 116.06 نقطة، بنسبة بلغت 1.50%، ليبلغ مستوى 7600.12 نقطة، من خلال تداول 59.9 مليون سهم عبر 5343 صفقة نقدية بقيمة 9.2 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 64.82 نقطة، بنسبة بلغت 0.72 %، ليبلغ مستوى 8924 نقطة من خلال تداول 75.4 مليون سهم عبر تنفيذ 8875 صفقة بقيمة 32.4 مليون دينار.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 107.16 نقطة بنسبة بلغت 1.34 %، ليبلغ مستوى 7862.38 نقطة، من خلال تداول 46.3 مليون سهم عبر إبرام 4037 صفقة نقدية بقيمة 6.9 مليون دينار.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,908.41 بانخفاض وقدره 1.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 916.57 بانخفاض وقدره 1.87 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 663 ألفًا و540 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 249 ألفًا و904 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 135 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 45.29% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.



بورصة الأردن

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 15.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2957 عقدا.



وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3630 نقطة، بانخفاض نسبته 0.79 %، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.53 %، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.51 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.00%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.