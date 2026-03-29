البورصة تفقد 18 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

أنهت البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط من مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.243 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 46404 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 56414 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 21095 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 5255 نقطة.

هبوط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 12608 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 17587 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4887 نقطة.