رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي صعودا اليوم ليسجل 53.66 للبيع مقابل 52.85 سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 81 قرشا.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار نهاية تعاملات اليوم الأحد 29 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29 مارس 2026:

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي ليسجل:

53.56 جنيه للشراء

53.66 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:

53.56 جنيه للشراء

53.66 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.56 جنيه للشراء

53.66 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

53.56 جنيه للشراء

53.66 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53.55 جنيه للشراء

53.65 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

53.55جنيه للشراء

53.65 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو:

53.54جنيه للشراء

53.64 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

53.53جنيه للشراء

53.63 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

53.53جنيه للشراء

53.63 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

53.53جنيه للشراء

53.63 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

53.53جنيه للشراء

53.63 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

53.50جنيه للشراء

53.60 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري لتنمية الصادرات لنحو:

53.47جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

52.75جنيه للشراء

52.85 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني عند:

52.65جنيه للشراء

52.75 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:

53.52 جنيه للشراء

53.66 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الأحد

53.56 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الأحد

52.76 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

53.51 جنيه.