أسعار صرف الدولار منتصف تعاملات اليوم

واصلت أسعار الدولار الارتفاع منتصف تعاملات اليوم الاحد 29-3-2026، أول تعاملات الاسبوع الجاري.

وصعدت أسعار صرف الدولار اليوم الاحد 29 مارس 2026، بنحو 87 قرشا.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 29 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الاهلي الكويتي 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك نكست 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الكويت الوطني 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 53.54 جنيه للشراء و53.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس 53.54 جنيه للشراء و53.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الاسكندرية 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التنمية الصناعية 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.