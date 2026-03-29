السكرتير العام ببني سويف يتابع تنفيذ قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمنشآت العامة

تابع كامل علي غطاس السكرتير العام بمحافظة بني سويف، من خلال" مركز السيطرة بديوان عام المحافظة"، تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 909 الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمنشآت العامة.

اطمأن السكرتير العام على الالتزام بتطبيق القرار بمراكز ومدن المحافظة "من خلال بث مباشر" من لعدد من الشوارع بجانب تقارير غرف العمليات بالوحدات المحلية، حيث تمت المتابعات الميدانية على أرض الواقع من خلال رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتأكد من التزام المحال التجارية بالمواعيد المقررة للغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد السكرتير العام استمرار المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الحملات المشتركة بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، بما يسهم في تحقيق الانضباط العام، وترشيد استهلاك الطاقة.