سلامة الغذاء تتحرك بعد بلاغ تسمم غذائي وتغلق منشأة مخالفة في بني سويف

بعد تلقي بلاغ بوجود حالات اشتباه تسمم غذائي بمحافظة بني سويف، تحركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، على الفور للتعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حرصًا على حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول.

تلقت الهيئة إخطارًا يفيد بوجود حالات اشتباه تسمم غذائي يُرجح ارتباطها بتناول وجبات من إحدى المنشآت الغذائية، فتم تشكيل لجنة مختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وانتقلت إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص الميداني اللازم. وأسفرت المعاينة عن عمل المنشأة دون ترخيص، ورصد عدد من المخالفات الجسيمة لاشتراطات سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية، شملت تداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأخرى ظهرت عليها علامات فساد واضحة، بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.



كما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت منتجات منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات، وتم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على نتائج الفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والتي تضمنت تحرير محضر بالمخالفات، وإصدار قرار بالغلق الإداري للمنشأة محل الواقعة، إلى جانب إخطار الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وتهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية ممارسات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx،⁠� أو من خلال الخط الساخن (16528)، كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أي مخالفة يتم رصدها