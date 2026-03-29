محافظ بني سويف يتابع حالة الطقس وانتظام العمل في ملفات التصالح

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تابع السكرتير العام كامل علي غطاس ، من داخل مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، حالة الطقس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات التقلبات الجوية المحتملة، والوقوف على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أية طوارئ.

واطمأن السكرتير العام على انتظام العمل بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية، مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات، والتدخل السريع في حال حدوث تجمعات لمياه الأمطار أو أية معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين.

وخلال تواصله مع رؤساء المدن ، تابع السكرتير العام انتظام العمل في ملف التصالح ، وتم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة بكل مركز، ونسب الإنجاز ، حيث تم التأكيد على تذليل أية معوقات و التنسيق الكامل بين الجهات المختصة والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.