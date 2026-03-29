نائب محافظ بني سويف يتفقد الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية

في إطار تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 909, بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، أجرى السيد"بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ، جولة ميدانية مسائية لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق القانونية للمحال العامة والمنشآت التجارية بمدينة بني سويف في تمام الساعة التاسعة مساء

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة :محمد بكري ، رئيس مركز ومدينةبني سويف، وعدد من التنفيذيين ومسؤولي الوحدة المحلية، حيث شملت الجولة عددًا من الشوارع الحيوية والمناطق التجارية داخل المدينة.

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز ،بأهمية الاستمرار في الحملات الميدانية للتأكد من الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، وعدم التهاون في تطبيق القانون، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع بتكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضبط الحركة العامة بالشارع والحفاظ على النظام العام وراحة المواطنين.

كما نوه نائب المحافظ عن متابعة المحافظ وتكليفاته للوحدات المحلية بتنفيذ حملات دورية مسائية يوميًا لمتابعة مدى التزام المحال والمنشآت، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط والالتزام بالقرارات بقرارات مجلس الوزراء في هذا الملف.