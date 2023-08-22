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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 219 محضرا وضبط 4 أطنان مواد تصنيع بلاستيك

حملات تموينية
حملات تموينية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت اليوم من ، تحرير 219 محضر تموينى خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتنوعت المخالفات بين 94  محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير  125 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .

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وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه خلال تلك الحملات تم إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد صاحب مخبز بلدي بمركز قويسنا لقيامه بتجميع  8  شيكارة دقيق بلدي بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء للتربح ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع للصناعات البلاستيكية بمركز منوف لحيازته كمية قدرها 3 طن PVC  + 1 طن كسر بلاستيك بدون مستندات ، وكذا 1500 ماسورة مياه شرب منتج نهائي وارتكابه جريمة الغش التجاري .


ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإعلان عن الأسعار التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء محافظة المنوفية

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