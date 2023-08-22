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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأغلى في التاريخ.. باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أكد تقرير صحفي، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حدد سعر رحيل نجمه كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن النادي الذي يريد التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف يجب أن يدفع 250 مليون يورو نقدًا، وفقا لما حددته إدارة باريس سان جيرمان.

وأضافت أنه على الرغم من استئناف المحادثات بين باريس سان جيرمان والوفد المرافق لكيليان مبابي لبحث ملف تجديد التعاقد، إلا أن إدارة النادي الفرنسي لا تستبعد بيع اللاعب خلال الصيف الحالي، لتجنب رحيله مجانا العام المقبل.

ولفتت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لا تزال تنتظر وصول عرضا من نادي ريال مدريد لضم كيليان مبابي.

وأوضحت أن عدم تحرك ريال مدريد حتى الآن يثير دهشة إدارة باريس سان جيرمان خاصة وأن النادي الإسباني يخاطر بضياع الصفقة، حال تمديد عقد مبابي.

ويرتبط مبابي مع باريس سان جيرمان في بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وفي حال رحيل مبابي لأي نادي مقابل 250 مليون يورو، سيصبح أغلى صفقة انتقال في كرة القدم، متجاوزا قيمة انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 عن طريق كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو.

 

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