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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب السعودي يخطف صفقة الأهلي المنتظرة.. تفاصيل

ماريجا
ماريجا

توصل نادي الشباب السعودي لاتفاق نهائى مع المهاجم المالي موسى ماريجا بعد استغناء نادي الهلال عن اللاعب فى فترة الانتقالات الحالية.

وكانت تقارير سعودية قد أشارت أمس إلى أن اللاعب موسى ماريجا تم عرضه على النادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته وتم الترحيب من جانب الطرفين فى ظل تعثر الأهلي حتى الآن فى الحصول على توقيع أى مهاجم أجنبى وفقا لطلبات السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لـ الأهلي .

وأعلن نادي الهلال صباح أمس الاثنين، رحيل ماريجا عن الفريق بعد توقيع مخالصة مادية معه، عقب قضائه موسمين مع النادي السعودي.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أن الأهلي رحب بالتعاقد مع ماريجا بعدما تم طرح اسمه من قبل بعض الوكلاء، حيث يبحث الفريق عن تدعيم صفوفه بعد رحيل محمد شريف وحمدي فتحي.

وأوضح التقرير أن الأهلي يلقى منافسة شرسة من عدد من الأندية السعودية، لضم ماريجا هذا الصيف.

وانضم ماريجا إلى الهلال صيف عام 2021 في صفقة انتقال حر قادمًا من بورتو البرتغالي بعقد لمدة 3 سنوات.

وسبق لماريجا التتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي مرة مع فريق بورتو.

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