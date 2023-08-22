انطلاق دورة تدريبية في الإنقاذ لأعضاء الجوالة بمركز التنمية الدولي بالغردقة

انطلقت اليوم بمدينة الغردقة دورة تدريبية مميزة في مجال الإنقاذ، تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة المركزية للأداء الرياضي، وبالشراكة مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تستهدف هذه الدورة أعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب من مختلف مناطق الجمهورية، بهدف تزويدهم بالمهارات والتدريبات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ والإنقاذ في المناطق المائية.

تستمر الدورة لمدة خمسة أيام، من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، وتتميز بتقديم تدريب عملي ونظري يغطي مجموعة متنوعة من مهارات الإنقاذ والسلامة في المياه. يشتمل البرنامج على تدريبات على كيفية التعامل مع الأوضاع الطارئة، والإسعافات الأولية المبدئية، وتقنيات الإنقاذ باستخدام معدات مختلفة.

وقد لاقت الدورة إقبالًا كبيرًا من قبل الشباب أعضاء مراكز الشباب، الذين أبدوا استعدادًا كبيرًا للمشاركة والاستفادة من هذه التجربة التدريبية المثمرة. وتتميز هذه الدورة بأن المشاركين الذين يجتازون الاختبارات النهائية بنجاح سيحصلون على رخصة منقذ معتمدة من اتحاد الغوص والإنقاذ، مما سيمكنهم من العمل كمنقذين في الشواطئ وحمامات السباحة.

تعد هذه الدورة فرصة ممتازة لتطوير قدرات الشباب المصري وتمكينهم من العمل في مجال الإنقاذ، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية قدراتهم المهنية. وتعكس هذه المبادرة التعاون القوي بين الجهات الحكومية والمنظمات ذات الصلة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ودعم الشباب المصري في مختلف المجالات.