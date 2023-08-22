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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار رئيس الوزراء الأسبق: مشاكل الصناعة تسببت في استنزاف العملات الأجنبية

أحمد السمان مستشار
أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق

قال أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إننا مازلنا نعاني من مشكلات الصناعة في مصر، والتي تسببت في استنزاف العملة الأجنبية.

 

وأضاف أحمد السمان، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مشكلات الصناعة تسبب في استيراد منتجات، كان من الممكن تصنيعها لدينا، متابعا: نسير في المسار الصحيح بعد تشخيص المشكلة بشكل سليم.

 

وأكمل: هناك إمكانيات كبيرة لدى القطاع الخاص، ولكن أصبحنا نشهد إغلاقا لبعض مصانع القطاع الخاص، نتيجة الأزمات العالمية.

 

وناشد بضرورة رعاية المشروعات الصغيرة من خلال رفع القيود الموجودة ومنح تسهيلات ضخمة وتقدم حوافز استثمارية والإعفاءات الضريبية.

الصناعة العملة الأجنبية أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق القطاع الخاص الإعفاءات الضريبية

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