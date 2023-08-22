رحيل مشروط.. فرمان أوسوريو يطيح بـ 7 لاعبين خارج الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن أسماء اللاعبين الذين طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، الاستغناء عنهم في الميركاتو الصيفي الحالي سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي.

وقال إبراهيم فايق ، عبر برنامجه “جمهور التالتة"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" أسوريو أبلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة، باللاعبين الذين لا يرغب في وجودهم في الزمالك، وهم: محمود شبانة الذي سينضم لنادي سموحة في صفقة بيع نهائي وحمدي علاء إعارة لنادي سموحة أيضا".

وأضاف: " محمد خضري سيخرج للإعارة، وأحمد محمود إعارة لسيراميكا كليوباترا، ومحمد نديم إعارة مؤجلة لحين حسم ملف التعاقد مع حارس مرمى إذا تم حل أزمة القيد".

وتابع: " وفي حال رفع القيد فهناك رغبة من جانب أسوريو في رحيل الثنائي سامسون أكينولا وعبد الله جمعة.