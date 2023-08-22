محافظ المنوفية يتابع أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة بالمراكز والمدن

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 ، ولاسيما أعمال الرصف الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، موجهاً ببذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة للمشروعات بالخطة الجديدة والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة .



و تابع محافظ المنوفية بدء أعمال الرصف والتطوير بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد بشارع بورسعيد بنطاق مدينة الباجور ، حيث جارى العمل على تطوير ورفع كفاءة ثلاث محاور رئيسية بنطاق المدينة وهم ( تطوير وتوسعة شارع بورسعيد ، وشارع الجيش بطول 1600م ، وشارع المسرب بطول 650 م ) ، وشدد المحافظ على التواجد الميدانى بالشارع والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة تحقيقا للصالح العام .



وتم متابعة أعمال التطوير بمساكن سوق الحديد بمركز ومدينة تلا ، حيث جارى أعمال قطع الفرمة تمهيدا للبدء في أعمال الرصف المتكاملة من إنشاء البلدورات والأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى .

وفى مركز ومدينة منوف ، تابع المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع الهندسة ومتفرعاته بعزبة المحطة تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك ، وتعلية المطابق الصرف الصحى بشارع الشوربجى وانشاء غرف بلاعات الأمطار بشارع الجندى وإزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة وتسوية وتمهيد شارع محمد فريد تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، فضلا عن متابعة أعمال تركيب الأعمدة الديكورية بممشى البطحة القبلية ، ومتابعة أعمال الدهانات والتجميل بمدخل مدينة منوف للارتقاء بالمظهر العام وخلق متنفس حيوي للأهالى .

وتم متابعة الأعمال التحضيرية لرصف طريق ترعة الغزالية بمركز ومدينة الشهداء بطول كيلو متر ، فضلا عن متابعة تركيب بلدورات الأرصفة الجانبية بشارع المحدة بطول 500 متر و نقل وإزاحة أعمدة الإنارة بطريق ترعة السمسمية للبدء في أعمال الرصف بطول الطريق (اتجاهين ) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ، وكذا فرد طبقة السن بشارع الجمعية الزراعية بقرية بشتامى بطول 2كم ، هذا و أوضح رئيس المدينة أنه جارى إجراء المعاينات الميدانية للشوارع المستهدف رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد تمهيدا للبدء في الإجراءات التنفيذية لأعمال الرصف بنطاق المدينة.

وفى مركز بركة السبع ، تم متابعة أعمال الرصف بمنطقة موسى العليمى ، وتم التواصل مع الشركة المنفذة والتنبيه بتسريع منظومة العمل للانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .