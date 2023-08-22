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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية توقع الكشف على طلاب 273 مدرسة ومعهد أزهري بمبادرة الليونز

إدارة الصحة المدرسية
إدارة الصحة المدرسية بمديرية الصحة

اعلنت إدارة الصحة المدرسية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، أنه تم توقيع  الكشف على طلاب المدارس بإدارتي أشمون ومنوف ، بالتعاون مع ممثلي جمعية الليونز في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة العالمية لأندية الليونز ومديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وذلك لتقديم خدمة الكشف الطبي لأمراض العيون وعيوب البصر .

كما تم تدريب (٧٧) ممرضة من الممرضات التابعة لإدارة الصحة المدرسية بمديرية الصحة والإدارات على النحو التالي ( ٣٠ ممرضة بمستشفى منوف ، ٤٧ ممرضة بمستشفى الليونز باشمون ) علي أعمال الفحص لاكتشاف حالات ضعف الأبصار والأمراض الظاهرة بالعينين.

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 كما تم فحص عدد (٢٠٥٧٥٠) طالب موزعين علي (٢٧٣) مدرسة ومعهد ازهري بادارتى أشمون ومنوف مع مراعاة البدء في الفحص بالأماكن الأشد احتياجا
، وتم تجهيز كشوف بالحالات الإيجابية تمهيدا لعرضهم علي أخصائي الرمد بمستشفي الليونز طبقا للبروتوكول الموقع لإستكمال إجراءات العلاج وتوفير النظارات الطبية المناسبة .

 

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