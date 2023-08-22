فريقان من جامعة المنوفية يتأهلان لقبل النهائى بالمسابقة العربية للبرمجيات ACPC

صعد فريقان من ابناء جامعة المنوفية من الست فرق التى كانت تأهلت للتصفيات فى المسابقة المصرية للبرمجيات ECPC المقامة بالاكاديمية البحرية بالاسكندرية للمشاركة فى المرحلة الثالثة للمسابقة (قبل النهائية) على مستوي العرب ACPC وذلك للعام الرابع على التوالى وهذه المرحلة تعتبر من المرحلة التأهيلية للمرحلة العالمية ICPC.

وسوف يشترك الفريقان ضمن الفرق التي ستمثل مصر في المسابقة علي مستوي مصر وأفريقيا في شرم الشيخ، ويضم الفريقان ٦ طلاب، ٣ من الحاسبات و٢ من الهندسة الإلكترونية وطالب من الهندسة وهم: الفريق الأول ( Ultimate Aliens ) ويضم الطلاب: عبدالله أحمد ربيع، محمد طه محمد، محمد عيد عبدالعاطى (الحاسبات واامعلومات)، والفريق الثانى ( X Coders ) ويضم الطلاب: عبدالرحمن أحمد السرساوي، أحمد موسى عبدالحكيم (الهندسة الإلكترونية)، أحمد محمد موسى (الهندسة).

وجدير بالذكر أن المسابقة العالمية للبرمجيات تتكون من ٤ مراحل: المرحلة الأولي تكون تصفيات علي مستوي الجامعه ويتم تأهيل طلاب من الجامعه للمشاركة في المرحلة التالية، المرحلة الثانية ECPC تكون علي مستويات الجامعات المصرية ويتم ترتيب الفرق علي مستوي الجامعات والصاعدين فيها يشاركون في المرحلة قبل النهائية، المرحلة الثالثة ACPC تكون علي مستوي العرب وتتم ف شرم الشيخ بالمشاركة بين البلاد العربية والصاعدين فيها يشاركون فيه ICPC وهى المرحلة الرابعة وتكون علي مستوي العالم.