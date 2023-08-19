عيادة تخصصية لـ ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضي ضمور العضلات بمستشفيات جامعة المنوفية

تابع الدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب جامعة المنوفية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمتابعة المكان المقترح الذي سيتم تخصيصه للعيادة التخصصية للمرضي ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورافقه الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتورة رانيا عزمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد سعيد فهيم مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتور هيثم بدر مدير العيادات الخارجية.





وأوضح الدكتور ناصر عبد الباري أن الهدف من إنشاء عيادة تخصصية للمرضي ذوي الاحتياجات الخاصة و مرضي ضمور العضلات بالمستشفيات الجامعية، يأتي في إطار حرص الجامعة علي تقديم الدعم لأهالي المحافظة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيرا إلي أن المستشفيات الجامعية أنشأت العديد من العيادات التخصصية الجديدة لرعاية المرضي والمساعدة في التشخيص والكشف المبكر عن العديد من الأمراض.

و أضاف عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه سيتم تجهيز المكان المخصص للعيادة وفقا للمواصفات التي تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة و تنظيم جدول عمل خاص بها و تكليف الأطباء من التخصصات الطبية المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة و ضمور العضلات .