عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عدم قبول دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

صدى البلد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية.

وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".

المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية الخدمة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرار عاجل من كولر بشأن ضم مهاجم الهلال السعودي السابق للأهلي

ترشيحاتنا

احصل على لقاح كورونا| تحذير عاجل من الصحة بشأن المتحور الجديد

هيئة الغابات تنفذ مذبحة للأشجار العجوزة في أمريكا

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

بعد تثبيت أسعار الكهرباء.. سجل أرقام العداد بنفسك وأحسب فاتورتك

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

أخبار السيارات | اشتري أرخص فيات هاتشباك.. 5 سيارات مستعملة بداية من 130 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

بفستان لافت وتاتو.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

طريقة عمل كفتة بالثوم والعسل|جديدة وغير تقليدية

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ