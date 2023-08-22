مارثون الانتخابات الرئاسية يستعد| نماذج لمحاضر التصويت وحبر فسفوري.. والاستعانة بالبريد لنقل المستلزمات

الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعا مطولا لبحث الاستعدادات اللوجيستية

الهيئة تناقش الاجراءات اللازمة والترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية

استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر الانتخابات وكشوفها

مباحثات حول توفير "الحبر الفسفوري" المستخدم في خلال العملية الانتخابية

توقيع بروتوكول تعاون مع البريد لنقل المستلزمات الانتخابية للمحافظات

شريف فاروق: أكثر 4 آلاف مكتب بريد منتشرة في النجوع والقرى سيتم استخدامها في الانتخابات



عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعا مطولا لبحث الإجراءات والاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها وتوفير "الحبر الفسفوري" المستخدم في خلال العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقوم بالعمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، لاسيما وأن الاجتماع استعرض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الحبر الفسفوري الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته.

كما ناقش مجلس إدارة الهيئة القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، حيث قام المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري لاستفادة بإمكانياته وسيارته في نقل الأجهزة والمعدات والمواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية.

بروتوكول تعاون مع البريد

ووقّع البروتوكول، المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد بحضور المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، والمستشار محمد عبد العال، عضو الجهاز التنفيذي، وجميع القيادات التنفيذية بالهيئة القومية للبريد.

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تنظيم إجراءات نقل المواد والمستلزمات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشار المستشار أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيساهم بشكل كبير في تسهيل نقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات

وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة القومية للبريد والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع على مستوى الجمهورية، مضيفا بقيام البريد المصرى بأداء المهمة على أكمل وجه باستخدام امكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نعكف على استكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن أنه سيتم تحديد موعد للإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة القومية للبريد والهيئة الوطنية للانتخابات بما يسهم في تسهيل مهام الهيئة الوطنية للانتخابات في توزيع مستلزمات الانتخابات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الهيئة القومية للبريد تمتلك أسطول نقل مجهزًا بأحدث الوسائل التكنولوجية ومزودًا بأجهزة تتبع لمتابعة خطوط السير على مدار الساعة بما يضمن تسهيل عملية نقل وتسليم الأجهزة والمطبوعات الخاصة بالعمليات الانتخابية في الأماكن والمقرات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية بشكل آمن وميسر".



وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هناك أكثر 4 آلاف مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية في النجوع والقرى والتي سيتم استخدامها في نقل مستلزمات العملية الانتخابية