“الجيزاوي” يتفقد سير العمل بكلية العلاج الطبيعي والعيادات الخارجية بجامعة بنها

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة جولة تفقدية لكلية العلاج الطبيعي لتفقد سير العمل بها ، يرافقه الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد الكلية والوكلاء.

وخلال الجولة تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة المكاتب الإدارية ، والقاعات الدراسية ، وبعض الأنشطة الطلابية ، وفصول التغذية والتي تقوم بها الكلية بهدف نشر الوعى الصحي بالتغذية السليمة للأطفال ، كما تفقد سير العمل داخل العيادات الخارجية بالكلية.

وعلى هامش الجولة عقد الدكتور ناصر الجيزاوي اجتماعا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية للاطلاع على الاستعدادات للعام الدراسى الجديد وبحث أى معوقات تعوق سير العملية التعليمية والبحثية بالكلية.

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة الى أن كلية العلاج الطبيعي هي تعتبر قيمة مضافة للمنظومة الطبية بالجامعة وتؤدى دورها التعليمي والمجتمعي والبحثي على أكمل وجه ، مؤكدا أن قيادات الجامعة تنتهج سياسة الباب المفتوح ، بالإضافة الى تقديم كل الدعم للهيئة المعاونة بالكلية من أجل إنهاء دراستهم العليا مع ضرورة وضع خطة لتكليف المعيدين بالكلية تتوافق مع الخطة الخمسية للجامعة.

من جانبه وجه الدكتور وليد طلعت الشكر لجميع قيادات الجامعة لما يقدموه من دعم متواصل للكلية والعيادات الخارجية ، مؤكدا أن الكلية قامت بالعديد من المشاركات المجتمعية سواء المبادرات التي تقوم بها الجامعة او القوافل الطبية أو الأنشطة الطلابية والتي أحرزت مراكز متقدمة فيها.