عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لضرب أراضيها.. تفاصيل

بريانسك
بريانسك

قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من المخربين الأوكرانيين حاولت اختراق الحدود الروسية في منطقة بريانسك.

وأكد بوجوماز في منشور على “تليجرام”، أن وزارة الدفاع الروسية وأجهزة الأمن والشرطة الروسية أحبطت هذه المحاولة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة Su-30SM تابعة لأسطول البحر الأسود، دمرت زورق استطلاع أوكراني، اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية في البحر الأسود.

وأحبطت الدفاعات الروسية، وفقا لقناة روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء، هجوما أوكرانيًّا بـ 4 طائرات مسيرة، استهدف العاصمة موسكو، ومقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.

روسيا: دمرنا قاربا عسكريا أمريكي الصنع قرب جزيرة الثعبان بالبحر الأسود

أمريكية الصنع.. روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية ثانية بالبحر الأسود

كما تصدت الدفاعات الروسية، مساء أمس الاثنين، لهجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين، استهدفتا شبه جزيرة القرم.

بريانسك روسيا الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية التركي يزور أوكرانيا خلال أيام

فرنسا تكشف حقيقة طلبها استخدام الأجواء الجزائرية للتدخل العسكري في النيجر

وزير إيطالي: نحتاج للشباب لنصبح المركز الأول في السياحة بأوروبا

بيان هام.. مصر تعرب عن بالغ قلقها بشأن تطورات الأوضاع في النيجر

تحلق 24 ساعة متواصلة.. إيران تكشف النقاب عن أحدث طائرتها المسیرة |شاهد

إدانة شديدة.. تركيا تفتح النار على الأمم المتحدة بسبب حادثة قبرص

إعلان مهم من السعودية بشأن تدريس اللغة الصينية بالمدارس الثانوية| تفاصيل

الدفاع البريطانية تكشف مفاجأة بشان الهجوم الاوكراني على مطار نوفجورود العسكري الروسي

ترشيحاتنا

للحماية من المتحور الجديد لكورونا.. استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح هامة للمواطنين

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

فرصة للمصريين| هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بالسعودية؟.. اعرف الشروط

تحرك ضخم للجيش الروسي.. تحذير أمريكي من خطر يهدد أراضي الناتو

متى يتم اللجوء للمستشفيات .. وكيف تتم الحماية من المتحور الجديد لكورونا.. متحدث الصحة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ