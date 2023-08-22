تباين أسواق المال العربية| البورصات المصرية والكويتية تغلق على ارتفاع.. والقطرية تتراجع

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع



بورصة قطر تنخفض 0.05 %



مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين



بورصة السعودية تغلق منخفضة

شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الثلاثاء 22-8-2023، حيث أغلقت بورصات مصر، و الكويت، على ارتفاع، و أغلقت بورصات السعودية، و قطر على تراجع، بينما استقرت البورصة الأردنية، و تباينت البحرينية.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه ليصل إلى 1.238 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.5 مليار جنيه.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته مرتفعًا بنسبة 1.65% ليبلغ 18216.63 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.14% مسجلًا 3716.51 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 1.2% لينهي التعاملات عند مستوى 5464.06 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 30.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات ثمار، والتطويرية الغذائية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراعي، والبحر الأحمر، والأسماك، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.15% .



فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والسيف غاليري، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 41.22 نقطة ليقفل عند مستوى 23478.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون و200 ألف سهم.



بورصة قطر تغلق على انخفاض طفيف



تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات، اليوم، بشكل طفيف، وبواقع 5.03 نقاط، أي ما يعادل 0.05 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10454.75 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" جرى خلال جلسة اليوم، تداول 126 مليونًا و576 ألفًا و132 سهمًا، بقيمة 334 مليونًا و666 ألفًا و28.162 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14160 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 615 مليارًا و26 مليونًا و705 آلاف و365.430 ريالًا، مقابل 615 مليارًا و417 مليونًا و817 ألفًا و988.950 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,964.37 نقطة بارتفاع قدره 1.49 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 761.23 نقطة بانخفاض قدره 0.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و225 ألفًا و722 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 641 ألفًا و33 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 51 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق تداولاتها على استقرار

أغلقت البورصة الأردنية تداولتها اليوم، على استقرار عند مستوى 2369.89 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 8.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.3 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1670 صفقة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 6ر6 نقاط ليبلغ مستوى 6ر7011 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 %.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 15ر131 مليون سهم عبر 10865 صفقة نقدية بقيمة 2ر30 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5654 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 % من خلال تداول 9ر54 مليون سهم عبر 2954 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 ملايين دينار كويتي.



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1ر17 نقطة ليبلغ مستوى 78ر7716 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 % من خلال تداول 2ر76 مليون سهم عبر 7911 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر22 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5600 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 % من خلال تداول 6ر37 مليون سهم عبر 2124 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 ملايين دينار كويتي.