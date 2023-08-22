التموين تطلب شراء 1500 زيت خام محلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد).

وأشار إلى أنه يمكن أن تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، على أن يتم التسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 او من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023.

وأكدت أن جلسة فض المظاريف والبت ستعقد يوم الخميس الموافق 24 اغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

وأوضحت أن باقي الشروط والمواصفات سكون طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

