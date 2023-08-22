مستشار الرئيس يزور مدينة الشلاتين لتفقد المشروعات الخدمية ويؤكد الالتزام بتنمية الجنوب

بدأت زيارة اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إلى مدينة الشلاتين بتفقد عدد من المشروعات الخدمية، حيث أكد اللواء جمال الدين أن القيادة السياسية تمتلك خططًا تنموية كبيرة لتحسين خدمات سكان الجنوب، حيث تركزت الزيارة على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين في مدن جنوب البحر الأحمر.

في بداية الزيارة، تفقد الضيوف المجزر الآلي بالمدينة، حيث ناقشوا التحديات التي تواجه تشغيله وطالبوا بتسريع حل جميع مشاكل التمويل لتشغيله في أقرب وقت ممكن، وأشار اللواء البنداري إلى أن المجزر يمتد على مساحة 63000 متر مربع ويستوعب يوميًا 800 رأس غنم و200 رأس من الجمال والماشية، مؤكدًا أن تشغيله سيوفر فرص عمل مهمة لأبناء المدينة.

ثم قام مستشار الرئيس والسكرتير العام بزيارة قصر الثقافة ومركز الشباب بالمدينة لمتابعة تقدم العمل فيهما.

وفي هذا السياق، طالب اللواء جمال الدين مديري القصر والمركز بوضع خطة واضحة لتنفيذ برامج ثقافية وفنية ورياضية تهدف إلى استهداف جميع فئات المجتمع، بدءًا من الشباب وحتى الشيوخ والسيدات والأطفال.

اختتمت الزيارة بتفقد ميناء الصيد بالشلاتين، الذي يعد مشروعًا ضخمًا يشمل مجموعة واسعة من المرافق والخدمات.

ويتضمن الميناء مبنى إداريًا وأرصفة بحرية وساحات ومخازن مبردة وورشات إصلاح وصيانة للسفن ومرافق أخرى.

وقد أشار اللواء جمال الدين إلى أن الاستثمار في هذا الميناء الحديث سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة الرامية لتحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات للمناطق النائية والحدودية.