60 مليون مواطن لهم حق الترشح.. رئيس الوطنية للإنتخابات يكشف تفاصيل إنتخابات الرئاسة القادمة

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، مشيرا إلى أنه تم ذلك لنقل مستلزمات العملية الإنتخابية.

وقال وليد حمزة،، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الهيئة القومية للبريد ستنقل مستلزمات العملية الإنتخابية لمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن من له حق التصويت في الإنتخابات 60 مليون مواطن، لهم حق المشاركة في إختيار رئيس الجمهورية القادم، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح من

الأإعلان عن الإنتخابات الرئاسية

وأشار أحمد موسى إلى أنه قريبا سنعلن عن موعد مؤتمر الأإعلان عن الإنتخابات الرئاسية.

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن الانتخابات الرئاسية بأشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أن الأإشراف القضائي سيكون على كل صندوق انتخابي بانتخابات الرئاسة

وقال وليد حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن اعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن كل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية.

اعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن مندوب المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي في ولن اعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات

