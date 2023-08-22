المستشار وليد حمزة: إعلان موعد الانتخابات الرئاسية قريبا

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن مواعيد إجراءات انتخابات الرئاسة المقبلة سيتم الإعلان قريبا عنها وفقا للقانون والدستور .

وأضاف حمزة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى تقديم البريد المصرى خدمات النقل اللوجستي لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع جميع محافظات الجمهورية

ومثل الهيئة القومية للبريد فى التوقيع على البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة.

وأثناء اللقاء عبر المستشار وليد حمزه عن ثقة الهيئة الوطنية للانتخابات فى قيام البريد المصرى بأداء المهمة على أكمل وجه باستخدام امكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية