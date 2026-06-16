السجادة الأولى تقلت عليها وسابتها | قصة سرقة مثيرة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بسرقة سجادة من أمام مغسلة بالإسكندرية.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد القائم على النشر (مالك مغسلة- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 14/ الجارى قامت السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو بسرقة سجادة من أمام المغسلة خاصته على النحو الظاهر بالمقطع ، كما سبق لها محاولة سرقة سجادة اخرى بتاريخ 5/ الجارى إلا أنها لم تتمكن من حملها لثقل وزنها فتركتها وإنصرفت.



أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "الظاهرة بمقطع الفيديو" (عاملة "لها معلومات جنائية"- مقيمة بذات الدائرة) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط السجادة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









