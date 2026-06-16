أول تعليق من أسرة الطفلة تيا بعد وفاتها داخل مدرسة بشبرا الخيمة: سقطت أثناء البحث عن زملائها

كشفت أسرة الطفلة تيا، التي توفيت إثر سقوطها داخل إحدى المدارس بمدينة شبرا الخيمة، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الحادث المأساوي.

وقالت الأسرة، إن والدة الطفلة أوصلتها إلى المدرسة في نحو الساعة 9:30 صباحًا، ضمن يوم مخصص للتعارف بين الأطفال الجدد، قبل أن تغادر بعد الاطمئنان على تأقلم ابنتها مع المكان.

وأضافت الأسرة أن الطفلة كانت تردد لوالدتها: متسبنيش، قبل أن تتمكن إدارة المدرسة من تهدئتها وإقناعها بالبقاء، مشيرة إلى أنه بعد نحو 30 دقيقة فقط من مغادرة الأم، تعرضت الطفلة لحادث السقوط.



وأوضحت أن الأطفال نُقلوا إلى فناء المدرسة للعب والتعارف، ثم عادوا إلى الأدوار العليا عبر السلالم، في ظل ما وصفته الأسرة بعدم وجود إشراف كافي، ما أتاح للطفلة الابتعاد عن المجموعة والصعود بمفردها إلى أدوار أعلى.

ووفقًا لرواية الأسرة، وصلت الطفلة إلى الطابق السادس أثناء بحثها عن زملائها، ودخلت أحد الفصول ثم خرجت منه قبل أن تعود مجددًا، مستخدمة كرسيًا لمحاولة رؤية مكان الأطفال، إلا أنها فقدت توازنها وسقطت.

وأكدت الأسرة أن المدرسة لم تتواصل مع والدة الطفلة إلا في نحو الساعة 12:30 ظهرًا، فيما أظهرت التقارير الطبية إصابتها بكسر مضاعف في الجمجمة، ووفاتها نتيجة توقف وظائف جذع المخ.