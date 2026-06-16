قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى مشيدا بمحمد هاني: أهم ظهير أيمن عندنا.. وأجبر دوكو على تغيير مركزه
لاعبو كوريا الجنوبية يقاطعون وسائل الإعلام تضامنا مع نجم الفريق
بالعربية وعلى أنغام "حلوة يا بلدي".. ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بقمة السبع: "نورت يا ريس"
واشنطن تفتح الباب أمام عودة النفط الإيراني للأسواق ضمن تسوية لإنهاء الحرب
انطلاق أعمال قمة مجموعة دول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية.. تفاصيل
رغم الصعود العالمي.. انخفاض أسعار الذهب في مصر الآن
تعليق قوي من أحمد موسى على تعادل مصر مع بلجيكا في المونديال | بث مباشر
فيفا تشيد بشوبير.. 17 تصدي ناجح أمام بلجيكا وتفوق لافت على كورتوا
السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: لن ننسحب من جنوب لبنان
وزير الأوقاف: رسالة القاضي تقوم على معانٍ عظيمة تتجسد في النور والحق والعدل
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
كا-رثة داخل مستشفى الشاطبي.. ونقابة الأطباء: "ما جالناش حاجة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عقوبة رادعة لمحام بتهمة تزوير محررات رسمية للاستيلاء على وقف خيري لوزارة الأوقاف بمصر القديمة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
رامي المهدي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة محامي بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة الأوقاف وعدد من مكاتب التوثيق والشهر العقاري، واستعمالها في محاولة التصرف بالبيع في أرض موقوفة وقفاً خيرياً.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

أحال المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية، محامياً حراً إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة الأوقاف وعدد من مكاتب التوثيق والشهر العقاري، واستعمالها في محاولة التصرف بالبيع في أرض موقوفة وقفاً خيرياً.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 861 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 33 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في اصطناع خطابات وأحكام وتوكيلات رسمية على غرار المحررات الصحيحة، وأمد شريكه بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، فقام الأخير بتدوينها وتذييلها بأختام وتوقيعات مزورة منسوبة لموظفين عموميين بوزارة الأوقاف ومكاتب التوثيق المختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استخدم تلك المحررات المزورة لإيهام الغير بصحة تصرفات قانونية تخص ورثة أحمد باشا طاهر، رغم أن الأرض محل النزاع مسجلة كوقف خيري تابع لهيئة الأوقاف، ولا يجوز للورثة التصرف فيها أو نقل ملكيتها.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة صحة الواقعة، حيث توصلت إلى قيام المتهم بتجهيز مجموعة من التوكيلات والخطابات المزورة، بعضها مصطنع بالكامل وأخرى تم التلاعب بها عبر الإضافة والتعديل، بهدف استخدامها في إجراءات بيع الأرض محل الوقف.

كما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير – أن الأختام المنسوب صدورها لوزارة الأوقاف وبعض مكاتب التوثيق المستخدمة على المحررات محل الواقعة مقلدة، وتم إنتاجها باستخدام تقنيات طباعة حاسوبية، فضلاً عن ثبوت تزوير عدد من التوكيلات الرسمية المنسوبة لمكاتب توثيق مختلفة.

وأشارت أقوال الشهود إلى أن المتهم قدم المحررات المزورة إلى أشخاص حسني النية وموظفين عموميين للاحتجاج بصحتها واستخراج مستندات رسمية بناءً عليها، قبل اكتشاف تزويرها وإبلاغ الجهات المختصة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية واستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته وفقاً للمواد 40 و41 و206 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.

وزارة الأوقاف اخبار الحوادث مصر القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية

تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني

هناء الشوربجي

مكنش حد يعرف غيري.. هناء الشوربجي تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة سعاد نصر

ترشيحاتنا

منتخب مصر

باليوم والساعة .. مواعيد الجولة الثانية والثالثة بالمونديال

سكالوني

سكالوني مازحًا قبل مواجهة الجزائر: لدي حساب قديم مع بيتكوفيتش وآمل أن أهزمه

الزمالك

الزمالك يعتمد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة النسائية

بالصور

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد