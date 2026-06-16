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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وهو لسه منزلش من البيت | زوجة حسام حسن : دي أكتر حاجة بتبسطه قبل أي مباراة

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني
حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني
محمود محسن

كشفت دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، عن الطقوس العائلية التي تحرص على القيام بها قبل المباريات المهمة، مؤكدة أن زوجها يفضل الأجواء الهادئة والتواصل الأسري والدعاء قبل خوض أي مواجهة، لما يمثله ذلك من دعم نفسي ومعنوي كبير بالنسبة له.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ أكثر ما يُشعر الكابتن حسام حسن بالراحة قبل المباريات هو أن تسود حالة من الهدوء داخل المنزل.

وتابعت: «بصي اللي بيبسطه إن الدنيا تبقى هادية خالص، أبقى هادية خالص في البيت ما فيش "دوشة" الستات بتاعتنا كلنا دي»، في إشارة إلى أهمية الأجواء الأسرية المستقرة بالنسبة له قبل المباريات المصيرية.

وواصلت أن زوجها يحرص دائماً على التواصل معها قبل مغادرته، موضحة: «لازم يكلمني وهو نازل من الأوضة، أقول له: لا إله إلا الله ربنا يوفقك يا حبيبي»، مشيرة إلى أنه يطلب منها ومن أبنائه الدعاء له باستمرار، حيث يقول: «دان ادعي لي، خلي الولاد يدعوا لي يا دان».

وتابعت: «حاضر يا حبيبي، يدعوا له ونبعت له على الواتساب دعوة "يا رب تكسب"»، مؤكدة أن الكابتن حسام حسن «بيتفاءل بالتواصل العائلي والدعاء العائلي»، خاصة أنه «بيحب يطمن علينا طول الوقت».

وأوضحت دان آدم أنها تحرص على مساندة زوجها في جميع الظروف، قائلة: «يعني أنا دايماً مع حسام في كل حاجة»، لافتة إلى أن عدم سفرها خلال الفترة الحالية يعود إلى ارتباط أبنائهما بامتحانات «بريتش»، مواصلة: «عدم سفري بسبب إن الولاد عندهم امتحانات "بريتش" فبيمتحنوا دلوقتي، وفي نفس الوقت حتى لو سافرت مش هنعرف نكون مع بعض».

هتخلص مسيرتنا في كأس العالم إن شاء الله

واختتمت زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني حديثها بالتعبير عن تفاؤلها بما ينتظر المنتخب خلال الفترة المقبلة، مؤكدة: «الحمد لله، هتخلص مسيرتنا في كأس العالم إن شاء الله»، في إشارة إلى دعمها المستمر لزوجها وثقتها في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية.

دان آدم حسام حسن المنتخب الوطني المباريات الأجواء الأسرية

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