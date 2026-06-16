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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط.

جاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي وفقاً لما نقلته القناة الأولي المصرية:

  • عيار 24: 7188 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 6290 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5391 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 50320 جنيهًا.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يفضل البعض عيار 18 في المشغولات الحديثة بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.

الذهب يواصل جذب اهتمام المواطنين

يحظى الذهب باهتمام كبير من المواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية، حيث يعتبر الملاذ الآمن الأكثر شيوعًا لدى شريحة واسعة من المستثمرين والأسر المصرية.

ويشهد السوق متابعة يومية من المقبلين على الزواج والتجار والمستثمرين، نظرًا لتأثير أي تغيرات في الأسعار على قرارات الشراء والبيع.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

  • سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية.
  • حركة العرض والطلب داخل السوق المحلية.
  • أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
  • التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية.
  • قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة.
  • حجم الإقبال على شراء الذهب كأداة للادخار والاستثمار.

 توقعات حركة السوق

يرى متابعون لسوق الذهب أن الأسعار تظل مرتبطة بشكل مباشر بتحركات الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية الدولية، وهو ما يجعل المعدن الأصفر من أكثر السلع تأثرًا بالأحداث الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم.

وتستمر الأسواق المحلية في متابعة المستجدات العالمية عن كثب، في ظل ترقب أي متغيرات قد تؤثر على اتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب أسعار الذهب في السوق المحلية أسعار الذهب اليوم

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