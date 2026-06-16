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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن أمرا عاجلا

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، باعتبارها أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حالة الأسواق المحلية والعالمية. 

وتشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تغيرات مستمرة تأثرًا بعدة عوامل، من بينها حركة الأسعار العالمية، وسعر صرف العملات، ومستويات العرض والطلب، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، والجميع يسأل هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب أم الانتظار.

أسعار الذهب
الذهب 

وقد أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

أنصح المواطنين بشراء الذهب

الذهب
الذهب 


وأضاف هانى ميلاد: خلال تصريحات على قناة إم بي سي مصر، "أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، في بطنه بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن أن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما من يشتري من مصادر غير معروفة؛ فهو من يجب أن يقلق".

الذهب
الذهب 

وأشار هانى ميلاد إلى وجود أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار مع انخفاضات مرتبطة بالظروف الحالية.

ارتفاع أسعار الذهب بهذا الموعد

الذهب
الذهب 


وأشار رئيس شعبة الذهب إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية.

كما أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن التراجعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية وأداء المعدن الأصفر.

 

تأمين احتياجات الطاقة 

وأوضح إمبابي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اهتمام العديد من الدول والمستثمرين تركز خلال المرحلة الحالية على تأمين احتياجات الطاقة والمحروقات وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات الأوضاع الدولية، الأمر الذي دفع جزءًا من رؤوس الأموال إلى الابتعاد مؤقتًا عن الذهب، ما ساهم في انخفاض أسعاره محليًا وعالميًا.

 

استجابة مؤقتة للمتغيرات الاقتصادية

وأشار إلى أن الذهب سيظل محتفظًا بقيمته كأداة استثمارية واستراتيجية مهمة، مؤكدًا أن التراجعات الحالية لا تعكس ضعفًا في المعدن النفيس بقدر ما تعبر عن استجابة مؤقتة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الأسواق.

 

خسائر رقمية وغير فعلية

وأضاف أن المستثمرين الذين اتجهوا إلى شراء الذهب بغرض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل لا ينبغي أن يشعروا بالقلق من التراجع الحالي، موضحًا أن الخسائر المسجلة في الوقت الراهن تظل خسائر رقمية وغير فعلية ما لم يتم اتخاذ قرار البيع.

 

الاستثمارات قصيرة الأجل

وشدد إمبابي على أهمية التحلي بالصبر وتجنب الانسياق وراء موجات القلق أو الهلع التي قد تدفع البعض إلى تصفية مدخراتهم في توقيت غير مناسب، لافتًا إلى أن الذهب يختلف عن الاستثمارات قصيرة الأجل، ويجب التعامل معه باعتباره وعاءً ادخاريًا طويل المدى، على غرار العقارات والشهادات البنكية.

 

حركة التجارة والملاحة العالمية

وأكد أن الأسواق عادة ما تستعيد توازنها عقب انتهاء الأزمات وعودة الاستقرار إلى حركة التجارة والملاحة العالمية، متوقعًا أن يستعيد الذهب جزءًا كبيرًا من مكاسبه بمجرد تراجع حدة التوترات الدولية وعودة المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التقليدية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.


سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5408 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6310 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7200 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50400 جنيه.

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