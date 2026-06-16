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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب ينهار.. هبوط جديد في سعر جرام 21 اليوم الثلاثاء

الذهب
الذهب
أمل مجدى

يبحث المواطنون عن سعر الذهب بشكل يومي باعتباره الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية ونقدم لكم سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 وفقاً للأسعار المعلنة في البورصة والمحال التجارية .

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 لنحو 7175 جنيهًا.

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 لنحو  6280 جنيهاً.

هبط سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 لنحو  6240 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

ونزل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5385 جنيهًا. 

وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو  5335 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 4185 جنيهًا.

ووصل سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم لنحو 4155 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر 

وصل  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم لحوالي 50.240 ألف جنيه.

وسجل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 49840 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

وصل سعر بيع أوقية الذهب في مصر لنحو 222170 جنيهًا.

وبلغ سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 220390 جنيهًا.

سعر الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث سجل سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن نحو 4322 دولارًا.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام 21 سعر جرام 18

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