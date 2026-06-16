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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء، علي ارتفاعات أمس التي شهدها المعدن الأصفر محليا متأثرا بزيادة سعر الأوقية عالميا بنحو  100 دولار.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7175 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6280 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6240 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5385 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5335 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4185 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4155 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 50.240 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 49840 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 222170 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 220390 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ سعر دولار الصاغة اليوم نحو 51.65 جنيه مقابل 50.35 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4322 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب سعر بيع جرام الذهب سعر شراء جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

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