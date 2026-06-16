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الطيران المدني يرحب بتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات البريطانية | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطيران المدني يرحب بتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات البريطانية | شاهد

وزير الطيران مع سفير بريطانيا
وزير الطيران مع سفير بريطانيا
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السيد مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سٌبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، وتبادل الرؤى بشأن الفرص الواعدة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة النقل الجوي وتعزيز تنافسيتها.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكات الاستراتيجية مع شركائها الدوليين، وتعزيز أوجه التعاون مع المملكة المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء بحث فرص توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار والشراكات الفنية والتكنولوجية، وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب التعاون في التدريب والمحاكاة وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التعاون مع الشركات البريطانية المتخصصه فى هذا المجال.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تطورًا متناميًا على مختلف الأصعدة في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من قيادة البلدين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني ترحب بتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات البريطانية الرائدة، بما يسهم في تعزيز القدرات الفنية والتشغيلية وتبني أحدث التقنيات، دعمًا لجهود الدولة التي تستهدف بناء منظومة طيران مدني حديثة ومستدامة تتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح الحفني أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات النوعية، والإستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم خطط التطوير الشاملة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ترسيخًا لمكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة والشراكة الممتدة مع مصر، وحرص المملكة المتحدة على مواصلة التعاون في مجال الطيران المدني، بما يُدعم حركة السفر والتبادل الإقتصادي والسياحي بين البلدين.

وأعرب مارك برايسون ريتشاردسون عن تطلع المملكة المتحدة إلى مشاركة مصرية متميزة في معرض Farnborough International Airshow 2026)  ) في  شهر  يوليو  القادم ، مؤكدًا دعم الجانب البريطاني للمشاركة في معرض العلمين  الدولي للطيران والفضاء بمدينة العلمين الجديدة المقرر اقامته  خلال شهر سبتمبر 2026، باعتباره منصة دولية لتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات بين بما يحقق المصالح المتبادلة في صناعة النقل الجوي.

وزارة الطيران وزير الطيران سامح الحفني سفير بريطانيا

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