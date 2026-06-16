كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشحات يدعي الإعاقة، حيث يظهر رجل يجلس على كرسي متحرك في أحد الشوارع، وهو يقوم بالتسول من المارة.

وفجأة تتغير مجريات الموقف بشكل مفاجئ عقب اقتراب مجموعة من الكلاب حوله، حيث نهض الرجل سريعًا وجري بسرعة كبيرة وسط دهشة المارة، ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المتابعين.

وانقسمت التعليقات حول الواقعة، حيث اعتبر البعض أن المشهد قد يشير إلى احتمال تظاهر الرجل بالإعاقة بهدف استدرار تعاطف المارة والحصول على أموال.

فيما رأى آخرون أن الحكم على الفيديو وحده لا يكفي، وقد تكون هناك ظروف أو سياقات غير واضحة في المقطع المتداول.