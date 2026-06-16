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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

رجل علي كرسي متحرك
رجل علي كرسي متحرك
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشحات يدعي الإعاقة، حيث يظهر رجل يجلس على كرسي متحرك في أحد الشوارع، وهو يقوم بالتسول من المارة.

وفجأة تتغير مجريات الموقف بشكل مفاجئ عقب اقتراب مجموعة من الكلاب حوله، حيث نهض الرجل سريعًا وجري بسرعة كبيرة وسط دهشة المارة، ما أثار حالة من الجدل الواسع بين المتابعين.

وانقسمت التعليقات حول الواقعة، حيث اعتبر البعض أن المشهد قد يشير إلى احتمال تظاهر الرجل بالإعاقة بهدف استدرار تعاطف المارة والحصول على أموال.

فيما رأى آخرون أن الحكم على الفيديو وحده لا يكفي، وقد تكون هناك ظروف أو سياقات غير واضحة في المقطع المتداول.

كرسي متحرك التسول الشحاتة الكلاب

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