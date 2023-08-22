أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح يحتفلون بالعرض الخاص| صور

احتفل الفنان أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح بالعرض الأول والخاص الذي يقام بإحدى الفنادق مساء اليوم، قبل ساعات من طرحه رسميا عبر منصة شاهد.

يضم مسلسل السفاح عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمره، صلاح عبد الله، حنان يوسف، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويرتكب فهمي عدد من الجرائم الغامضة، والمسلسل مستوحاه من قصة حقيقية.

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة، وكل حلقة يقوم بعمل جريمة مختلفة وتقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

وطرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل السفاح للفنان أحمد فهمي استعداد لعرضه 25 أغسطس الجاري. وبدأت شاهد الترويج للمسلسل من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بطرح البرومو الرسمي للمسلسل والبوستر الدعائى له وعلقت عليه قائلة: الإعلان الرسمي المنتظر لمسلسل #سفاح_الجيزه من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس.

قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل السفاح، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، ويعرض خلال الأيام المقبلة عبر منصة شاهد، إنه متحمس لمعرفة رأي الجمهور في العمل.

وأكد محمد صلاح العزب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه أجرى الكثير من البحث حول شخصية السفاح الحقيقي، بعدما قرأ الأخبار عنه في الصحف، وتابع مع زملائه من الصحفيين المتخصصين تطورات القصة.