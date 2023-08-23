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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023.. لا تخف من المخاطرة

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 22 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

لديك القدرة على تحويل أحلامك الجامحة إلى حقيقة إذا كنت تؤمن بنفسك فقط، ثق بحدسك ولا تدع أي شخص أو أي شيء يعيقك، خذ بعض الوقت للتأمل وتصور حياتك المثالية، ثم اتخذ الخطوات اللازمة لجعلها حقيقة.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تجد نفسك تشعر بحساسية زائدة تجاه مشاعر شريكك اليوم، هذا هو الوقت المناسب لإجراء محادثات عميقة وذات مغزى، حيث من المرجح أن تكونا متناغمين مع بعضكما البعض على المستوى الروحي.

‏توقعات برج الحوت صحيا

إن صحتك العاطفية لا تقل أهمية عن صحتك البدنية، خذ بعض الوقت اليوم للتركيز على صحتك العقلية ورفاهيتك، التأمل، وممارسة الرعاية الذاتية، وتخصيص الوقت للأنشطة التي تجلب لك السعادة.

توقعات برج الحوت المهني

لا تخف من المخاطرة والتفكير خارج الصندوق، من المؤكد أن أفكارك المبتكرة ستثير إعجاب زملائك في العمل ورؤسائك.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

قد يكون وضعك المالي في ذهنك اليوم، لكن لا تدع ذلك يضغط عليك، ثق بأن الكون سوف يوفر لك ما دمت صادقًا مع نفسك وقيمك، لا تخف من المخاطرة المحسوبة عندما يتعلق الأمر بالمال. 

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