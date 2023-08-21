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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 : تجنب الخلافات

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023

تعامل مع المشكلات المتعلقة بالعاطفة لتظل سعيدًا هذا الأسبوع، اغتنام الفرص في العمل لضمان النجاح المهني، توجد أمراض بسيطة ولكنها لن تكون خطيرة، وضعك المالي هو أيضا جيد اليوم.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا تدخل في خلافات هذا الأسبوع لأن هذا قد يجعل الأمور معقدة في العلاقة، سيسعد بعض مواليد الحوت الأصليين بالخروج من العلاقة التي كانت غير آمنة وخانقة وسامة.

‏توقعات برج الحوت صحيا

قد تؤذيك بعض الأمراض الطفيفة هذا الأسبوع، يمكن أن يكون هناك ألم في الركبة ، ومشاكل في العضلات ، وحمى فيروسية قد تتعب أسبوعك، قد يشتكي بعض كبار السن من ألم في الصدر أو مشاكل متعلقة بالنوم.

توقعات برج الحوت المهني

يأتي النجاح المهني أيضًا مع المزيد من المسؤوليات، اقض مزيدًا من الوقت في التعلم حيث تتوقع الإدارة منك تولي مناصب جديدة، كن مبتكرًا في مناقشات الفريق وستكون لأفكارك العديد من الأشخاص.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

سترى تدفقاً جيداً للدخل في النصف الأول من الأسبوع ومن الأهمية بمكان أن تحقق إنفاقًا متوازنًا حيث سيتم خفض التدفق الداخلي بحلول النصف الثاني من الأسبوع. 

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