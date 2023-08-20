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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 : احترم مشاعر شريكك

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

تعامل مع القضايا المتعلقة بالحب بعناية، ابعد الغرور عن علاقة الحب، قد تعيق بعض المشكلات في مكان العمل الإنتاجية ولكن تأكد من التعامل معها بجدية، سوف تحدث قضايا مالية طفيفة اليوم، ستكون صحتك جيدة أيضًا.

توقعات برج القوس في الحب

كن دائمًا هادئًا وتعامل مع الأمور بنضج، احترم مشاعر شريكك ولا تنغمس في أي شيء قد يؤدي إلى مواقف كارثية. يمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تقوي العلاقة، سيدعم الوالدان علاقة حبك وقد يفكر بعض الأزواج في الزواج. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

قد تصاب بعض الإناث بمشاكل أمراض النساء والصداع النصفي، يمكن أن تكون صحة الفم مشكلة لبعض مواليد القوس بينما يتمتع معظم الناس بصحة جيدة، استبدل المشروبات الغازية بعصير الفاكهة الصحي اليوم. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل

اليوم ، سيكون أداؤك جيدًا، على الرغم من تضارب الأنا وسياسة المكتب ، ستتمكن من إظهار إمكاناتك، كن مستعدًا بالاقتراحات في اجتماعات الفريق وقدم أفكارك دون مخاوف. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

على الرغم من المشاكل المالية البسيطة ، ستكون في حالة جيدة للاستثمار في سوق الأسهم، لا تتردد في تقديم الأموال للجمعيات الخيرية. 

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