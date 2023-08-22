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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق هائل وإجلاء 700 شخص من جزيرة إيطالية

صدى البلد

تشهد جزيرة إلبا حريق طبيعي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة حيث أجلت السلطات الإيطالية 700 شخص في جزيرة إلبا.

 

ودفعت السلطات الإيطالية بعدد طائرتان للمساعدة في إخماد الحريق الذي شمل 14 هكتارا في الجزيرة والتي تعد وجهة رئيسية للسياحة الشاطئية.

 

وأفادت "أسوشيتد برس" بأن الحريق انتشر على خلفية درجات الحرارة المرتفعة التي تعاني منها بعض المناطق في إيطاليا.

 

ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة في ميلانو، لجأ السكان المحليون والسياح على حد سواء إلى استخدام المظلات  وإلى رش أنفسهم بالماء في النوافير العامة لحماية أنفسهم من أحدث موجة حرّ تضرب إيطاليا.

جزيرة إلبا السلطات الإيطالية اخماد الحريق

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